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В Кировоградской области задержали "вора в законе" из списка СНБО

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Украина, Суббота 18 июня 2022 16:49
В Кировоградской области задержали "вора в законе" из списка СНБО Фото: в Кироградской области задержали "вора в законе" из списка СНБО (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Кировоградской области полиция задержала "вора в законе" из списка СНБО "Армена Знаменского" ("Армена Хохла").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

"Находясь на территории Украины в статусе лица повышенного преступного воздействия, "вор в законе" по прозвищу "Армен Хохол" организовал и контролировал деятельность преступных групп, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления насильственного и имущественного характера", - говорится в сообщении.

Как рассказывают полицейские, свой особый статус в криминальном мире он получил в 2011 году в Москве.

"На основании полученных доказательств ему было сообщено о подозрении. Злоумышленник скрывался от следствия, поэтому он был объявлен в международный розыск. Кроме того, в отношении него были введены санкции СНБО", - добавляют в полиции.

Сейчас он помещен в изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, что Украина приняла санкции против "воров в законе" и криминальных авторитетов.

Ранее на территории Ивано-Франковской области задержали криминального авторитета Апакию Мамуку. Против "вора в законе" введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.

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