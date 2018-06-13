Бізнес-центри у Харкові "мінують" починаючи з 5 червня

У Харкові вже дев'ятий день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні, 13 червня 2018 року, близько 11:35 правоохоронці отримали інформацію, що в будівлях бізнес-центрів закладено вибухівку.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування приміщень бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

#поліція_Харківщини #мінування У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів Інформація... Опубліковано Поліція Харківщини 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вказані бізнес-центри у Харкові "мінують" починаючи з 5 червня.