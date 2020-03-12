В Харькове детские сады и школы будут закрыты на карантин с завтрашнего дня

В Харькове детские сады и школы будут закрыты на карантин завтра из-за угрозы коронавируса СOVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в мэрии заявили, что будут закрыты кинотеатры, театры и цирк, однако учебные заведения продолжат свою работу.

Вскоре после этого Кабинет министров Украины принял постановление о карантине в учебных учреждениях.

Напомним, одной из противоэпидемических мер в связи с карантином в стране является закрытие учебных заведений до 3 апреля. Несмотря на это, школы Харькова и дошкольные заведения сегодня продолжили свою работу.

Мэр города Геннадий Кернес заявил, что не видит необходимости в приостановке учебного процесса. По словам Кернеса, заболеваемость ОРВИ среди школьников невысокая, а родителям не с кем будет оставлять детей в случае закрытия детсадов.

Как сообщало РБК-Украина, за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса в Украине предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.

Отметим, с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине ввели карантин.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.