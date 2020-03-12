ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове детские сады и школы будут закрыты на карантин с завтрашнего дня

Новости » Общество     12.03.2020 - 20:22
В Харькове детские сады и школы будут закрыты на карантин с завтрашнего дня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В мэрии пока не уточняют, почему было изменено предыдущее решение

В Харькове детские сады и школы будут закрыты на карантин завтра из-за угрозы коронавируса СOVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в мэрии заявили, что будут закрыты кинотеатры, театры и цирк, однако учебные заведения продолжат свою работу.

Вскоре после этого Кабинет министров Украины принял постановление о карантине в учебных учреждениях.

Напомним, одной из противоэпидемических мер в связи с карантином в стране является закрытие учебных заведений до 3 апреля. Несмотря на это, школы Харькова и дошкольные заведения сегодня продолжили свою работу.

Мэр города Геннадий Кернес заявил, что не видит необходимости в приостановке учебного процесса. По словам Кернеса, заболеваемость ОРВИ среди школьников невысокая, а родителям не с кем будет оставлять детей в случае закрытия детсадов.

Как сообщало РБК-Украина, за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса в Украине предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.

Отметим, с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине ввели карантин.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Спортивный мир закрывается на карантин: главное ЦИК ввел меры из-за коронавируса на довыборах в Раду
Новости Украины Харьковкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь