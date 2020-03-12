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У Харкові дитячі сади і школи будуть закриті на карантин із завтрашнього дня

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 20:22
У Харкові дитячі сади і школи будуть закриті на карантин із завтрашнього дня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У мерії поки не уточнюють, чому було змінено попереднє рішення

У Харкові дитячі сади і школи будуть закриті на карантин завтра через загрозу коронавірусу СOVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше в мерії заявили, що будуть закриті кінотеатри, театри, цирк, проте навчальні заклади продовжать свою роботу.

Незабаром після цього Кабінет міністрів України прийняв постанову про карантин в навчальних закладах.

Нагадаємо, однією з протиепідемічних заходів у зв'язку з карантином в країні є закриття навчальних закладів до 3 квітня. Незважаючи на це, школи Харкова і дошкільні заклади сьогодні продовжили свою роботу.

Мер міста Геннадій Кернес заявил, що не бачить необхідності призупинення навчального процесу. За словами Кернеса, захворюваність на ГРВІ серед школярів невисока, а батькам ні з ким буде залишати дітей у разі закриття дитсадків.

Як повідомляло РБК-Україна, за невиконання постанови про карантин через коронавірус в Україні передбачені адміністративні штрафи та кримінальна відповідальність.

Зазначимо, з 12 березня на три тижні, до 3 квітня, в Україні запровадили карантин.

Обмеження в Україні передбачають закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань більше 200 чоловік, закриття авіасполучення з деякими країнами.

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