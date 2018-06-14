У Харкові вже десятий день "мінують" 5 бізнес-центрів

Наразі проводиться огляд приміщень

У Харкові вже десятий день "мінують" будівлі 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів. Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 14 червня близько 09:15", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мова йде про бізнес-центри на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському. Наразі проводиться огляд приміщень.

#поліція_Харківщини У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів Інформація про те, що в... Опубліковано Поліція Харківщини 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 14 червня 2018 року, правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центру у Печерському районі.