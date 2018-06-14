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Інтерв'ю

У Харкові вже десятий день "мінують" 5 бізнес-центрів

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 12:53
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Наразі проводиться огляд приміщень

У Харкові вже десятий день "мінують" будівлі 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів. Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 14 червня близько 09:15", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, мова йде про бізнес-центри на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському. Наразі проводиться огляд приміщень. 

 

#поліція_Харківщини У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів Інформація про те, що в...

Опубліковано Поліція Харківщини 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 14 червня 2018 року, правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центру у Печерському районі

Бойовики обстріляли Водяне, є постраждалий Інформація про мінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась
Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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