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В Харькове частично возобновят работу светофоров, - горсовет

Новина українською →
Харьков, Понедельник 11 апреля 2022 20:05
В Харькове частично возобновят работу светофоров, - горсовет На улицах Харькова возобновляют работу светофоры (dumskaya.net)
Автор: Татьяна Самарук

Во вторник, 12 апреля, на главных улицах Харькова возобновят работу светофоры, которых с начала войны перевели в мигающий режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

В частности, 12 апреля с 10:00 до 19:00 будут работать светофоры, установленные на перекрестках улиц пр. Гагарина/ул. Гольдберговская, пр. Гагарина/ул. Одесская, ул. Клочковская / Бурсацкий спуск, ул. Клочковская/ спуск Клочковский, пр. Науки (возле памятника казаку Харьку), ул. Академика Павлова/Салтовское шоссе.

А уже со среды, 13 апреля, эти светофоры будут работать с 8:00 до 19:00.

Также до конца недели планируется запуск светофорных объектов на следующих перекрестках:

  • Салтовское шоссе/пр. Льва Ландау;
  • Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей;
  • пр. Юбилейный пр. Льва Ландау;
  • пр. Юбилейный/ул. Гвардейцев Широнинцев;
  • пр. Юбилейный/пр. Тракторостроителей.

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