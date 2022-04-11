В Харькове частично возобновят работу светофоров, - горсовет

Во вторник, 12 апреля, на главных улицах Харькова возобновят работу светофоры, которых с начала войны перевели в мигающий режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

В частности, 12 апреля с 10:00 до 19:00 будут работать светофоры, установленные на перекрестках улиц пр. Гагарина/ул. Гольдберговская, пр. Гагарина/ул. Одесская, ул. Клочковская / Бурсацкий спуск, ул. Клочковская/ спуск Клочковский, пр. Науки (возле памятника казаку Харьку), ул. Академика Павлова/Салтовское шоссе.

А уже со среды, 13 апреля, эти светофоры будут работать с 8:00 до 19:00.

Также до конца недели планируется запуск светофорных объектов на следующих перекрестках: