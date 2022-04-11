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У Харкові частково відновлять роботу світлофорів, - міськрада

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Харків, Понеділок 11 квітня 2022 20:05
У Харкові частково відновлять роботу світлофорів, - міськрада На вулицях Харкова відновлюють роботу світлофори (dumskaya.net)
Автор: Тетяна Самарук

У вівторок, 12 квітня, на головних вулицях Харкова відновлять роботу світлофори, яких з початку війни перевели у миготливий режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, 12 квітня з 10:00 до 19:00 працюватимуть світлофори, встановлені на перехрестях вулиць пр. Гагаріна/вул. Гольдбергівська, пр. Гагаріна/вул. Одеська, вул. Клочківська/ Бурсацький узвіз, вул. Клочківська/узвіз Клочківський, пр. Науки (біля пам'ятника козаку Харьку), вул. Академіка Павлова/Салтівське шосе.

А вже з середи, 13 квітня, ці світлофори працюватимуть з 8:00 до 19:00.

Також до кінця тижня планується запуск світлофорних об'єктів на наступних перехрестях:

  • Салтівське шосе/пр. Льва Ландау;
  • Салтівське шосе/пр. Тракторобудівників;
  • пр. Ювілейний/пр. Льва Ландау;
  • пр. Ювілейний/вул. Гвардійців Широнінців;
  • пр. Ювілейний/пр. Тракторобудівників.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області на міні підірвалася бригада електриків.

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