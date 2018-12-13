У Харкові понад 100 будинків залишися без тепла через аварію

Ілюстративне фото (УНІАН)

Теплопостачання комунальники планують поновити о 18:00

У Харкові 107 будинків залишися без тепла через аварію на вулиці Академіка Проскури. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "UA: Харків".

Вказано, що відповідну інформацію повідомила речниця "Харківських теплових мереж" Тетяна Чуйкова.

"107 будинків залишилися без тепла через аварію на вулиці Академіка Проскури... Дефект утворився у надземному (повітряному) трубопроводі діаметром 530 мм, що йде від котельної заводу "Хартрон", - сказано у повідомленні.

Крім того, за словами Чуйкової, теплопостачання комунальники планують поновити сьогодні о 18:00.

Нагадаємо, у Львові 11 грудня 2018 року через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків. Крім того, була припинена подача гарячої води в 12 будинків.

Як писало РБК-Україна раніше, у Києві вранці у вівторок, 11 грудня, відключили холодну воду на чотирьох вулицях через аварію на мережах водопостачання.

Додамо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 10 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для 18 виробників теплоенергії.