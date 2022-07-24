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Харків'ян закликали не користуватися наземним транспортом зранку: в чому причина

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Неділя 24 липня 2022 14:35
Харків'ян закликали не користуватися наземним транспортом зранку: в чому причина Фото: Харків'ян закликали не користуватися наземним транспортом зранку (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти почали обстрілювати зупинки громадського транспорту у Харкові. Містян закликали відмовитися від громадського транспорту щоранку й користуватися метро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Тиждень показав, що тепер агресор не робить навіть вигляду, що стріляє по військових об'єктах. З першого дня стріляли саме по нам, мирним жителям Харкова. Житлові будинки, ринки, торгові центри, школи, спортивні комплекси, університети та ін. Але найстрашніше - зупинки громадського транспорту. Саме туди окупант бив вранці середи та четверга", - пише Терехов.

За словами мера, внаслідок удару в четвер загинули троє людей, ще 23 людини отримали поранення. В середу - троє поранених й троє загиблих, серед яких 13-річний хлопчик.

"Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом. Найчастіше користуйтеся метрополітеном - на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування", - додає мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 24 липня, під ранок вибухи пролунали в низці міст, а саме: Миколаєві, Кропивницькому та Харкові, а також у Нікопольському та Криворізькому районах.

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