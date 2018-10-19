Из Харькова запускают прямые авиарейсы в Рим и Милан

Фото: Ernest Airlines (twitter.com/italiavola)

Итальянский лоукостер Ernest Airlines начнет летать из Харькова с марта 2019 года

Итальянский низкобюджетный авиаперевозчик Ernest Airlines собирается открывать прямые авиарейсы из Харькова в Милан и Рим. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу межлународного аэропорта "Харьков".

Отмечается, что выполнение регулярных авиарейсов по этим маршрутам планируется начать с 21 марта 2019 года.

"Билеты будут доступны в продаже уже со следующей недели. Цена начинается от 45 евро в одну сторону (ручная кладь и налоги включены). Вылеты - по четвергам, пятницам и воскресеньям", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент рейсы между Харьковом и итальянскими аэропортами на сайте Ernest Airlines в системе бронирования пока не отображаются.

На сегодня лоукостер Ernest Airlines летает из Львова в Милан (Бергамо), Милан (Мальпенса), Рим (Фьюмичино), Неаполь и Венецию. Из аэропорта Киев им. Сикорского - в Рим (Фьюмичино), Милан (Бергамо), Милан (Фьюмичино), Неаполь и Болонью.

Напомним, с 1 ноября 2018 года габариты ручной клади, которую можно бесплатно перевезти самолетами авиакомпани Wizz Air, станут меньше.