З Харкова запускають прямі авіарейси в Рим і Мілан

Фото: Ernest Airlines (twitter.com/italiavola)

Італійський лоукостер Ernest Airlines почне літати з Харкова з березня 2019 року

Італійський низькобюджетний авіаперевізник Ernest Airlines має намір відкрити прямі авіарейси з Харкова в Мілан і Рим. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу межлународного аеропорту "Харків".

Наголошується, що виконання регулярних авіарейсів за цими маршрутами планується розпочати з 21 березня 2019 року.

"Квитки будуть доступні в продажу вже з наступного тижня. Ціна починається від 45 євро в одну сторону (ручна поклажа і податки включені). Вильоти - по четвергах, п'ятницях і неділях", - повідомили в прес-службі.

На даний момент рейси між Харковом та італійськими аеропортами на сайті Ernest Airlines в системі бронювання поки не відображаються.

На сьогодні лоукостер Ernest Airlines літає зі Львова в Мілан (Бергамо), Мілан (Мальпенса), Рим (Ф'юмічіно), Неаполь і Венецію. З аеропорту Київ ним. Сікорського - Рим (Ф'юмічіно), Мілан (Бергамо), Мілан (Ф'юмічіно), Неаполь і Болонью.

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року габарити ручної поклажі, яку можна безкоштовно перевезти літаками авіакомпанії Wizz Air, стануть менше.