Кто вместо Кернеса. Харьков выбирает мэра: что нужно знать о голосовании

Подробнее о том, что нужно знать о выборах в Харькове и претендентах в мэры - в материале РБК-Украина ниже.

Как проходит голосование

Избирательные участки в Харькове открылись в 08:00. Голосование завершится в 20:00.

Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив каждой из них пустой квадрат, в который нужно поставить галочку, "+" или любую другую отметку.

Фото: бюллетень на выборах мэра Харькова (city.kharkov.ua)

Отметим, избиратель имеет право один раз заменить испорченный бюллетень на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии.

Для получения бюллетеня необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность:

паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карты;

военный билет для военнослужащих;

временно удостоверение гражданина Украины.

Поскольку выборы мэра Харькова проходят в условиях пандемии коронавируса Центральная избирательная комиссия призвала избирателей голосовать безопасно. В ЦИК рекомендовали взять с собой кроме документов маску, антисептик и личную авторучку, а также соблюдать в помещении социальную дистанцию.

Если избиратель чувствует себя плохо, то он может проголосовать в отдельной кабинке.

Как голосуют на выборах мэра Харькова больные коронавирусом

Госпитализированные пациенты с коронавирусом смогут проголосовать в больницах. Для этого главврачи подготовили списки избирателей, которые находятся в стационаре.

Жители города с коронавирусом, которые лечатся дома, могли написать заявление, приложив к нему справку от врача. В этом случае члены избирательной комиссии придут к ним по указанному в заявлении адресу.

Членов избирательных комиссий, которые будут проводить голосование на дому или в больницах, обеспечили медицинскими масками и защитными костюмами.

Подведение итогов голосования на выборах мэра Харьков

Подсчет голосов за кандидатов в мэры Харькова начнется после закрытия избирательных участков 31 октября в 20:00.

Результаты голосования ЦИК должен объявить не позднее, чем на 12 день со дня выборов - 12 ноября 2021 года.

Официальное оглашение итогов выборов в печатных СМИ - не позднее 5 дней от установления результатов территориальной избирательной комиссией Харькова.

Кандидаты в мэры Харькова

В бюллетени для голосования на выборах мэра Харькова включены 10 кандидатов. Среди них исполняющий обязанности городского головы и бывший градоначальник.

Виктор Величков (самовыдвижение) - пенсионер, в прошлом был генеральным директором агропромышленной компании "Агропартнер". Величков является членом "Оппозиционной платформы - За життя". На выборах президента в 2019 году был представителем кандидата Юрия Бойко. До 2015 года - депутат городского совета Лозовой Харьковской области от "Партии Регионов".

Михаил Добкин (самовыдвижение) - советник общественной организации "Наш дом Харьков". Баллотировался в мэры Харькова в 2020-м, но отказался от участия в пользу Геннадия Кернеса. В прошлые годы занимал руководящие должности в городском и областном советах: в 2006-2010 - мэр Харькова, в 2010-2014 - глава Харьковской ОГА. Возглавлял областную ячейку "Партии Регионов", баллотировался от данной политсилы в президенты в 2014 году. Депутат Верховной рады IV и VIII созывов.



Дмитрий Маринин (самовыдвижение) - аспирант кафедры регионального развития и местного самоуправления в Национальной академии госуправления при Президенте Украины. В прошлом работал в органах местного самоуправления, занимал руководящие должности в коммунальных предприятиях. В 2010 - 2012 - заместитель мэра по вопросам ЖКХ, депутат горсовета Харькова от "Партии Регионов". Был осужден на 3 года лишения свободы по делу о хищениях, однако приговор отменили после апелляции.



Алина Мустафаева (самовыдвижение) - была избрана депутатом горсовета в 2020 году от партии "Слуга народа". Занимается предпринимательской деятельностью в сфере аренды автомобилей. В бюллетене указано, что Мустафаева является руководителем ООО "Экокар". В прошлом работала врачом Центра экстренной медицинской помощи Харькова.



Константин Немичев (самовыдвижение) - активист, глава харьковского областного отделения партии "Национальный корпус". Ветеран АТО, сержант, служил в батальоне Азов. Участвовал в обороне Мариуполя, в боевых действиях в Широкино.



Владимир Плетнев - кандидат в мэры Харькова от "Партии Шария", адвокат. После местных выборов 2020 избран депутатом горсовета, председатель фракции "Партии Шария". Ранее работал судьей Киевского районного суда Харькова, впоследствии был судьей Апелляционного суда, после отставки в 2018 году занялся адвокатской деятельностью.



Сергей Ряполов (самовыдвижение) - временно безработный, согласно записи в бюллетене. Активист, участник Евромайдана в Харькове. Является одним из потерпевших по обвинительному делу в отношении Геннадия Кернеса и его охранников из-за избиения и преследования участников Евромайдана 2014 в году. В 2020-м баллотировался в депутаты городского совета от "Блока Светличной - Разом", но не прошел.



Александр Скорик - кандидат от "Европейской солидарности". С 2020 года является депутатом Харьковского горсовета, председатель фракции "Европейская солидарность". Возглавляет мясокомбинат "Мясной" в Богодухове, с 2017 года - генеральный директор предприятия.



Игорь Терехов - кандидат в мэры от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". Именно он на данный момент исполняет обязанности городского головы. После местных выборов 2020 Терехов стал секретарем горсовета. На протяжении 10 лет работал заместителем Геннадия Кернеса, ранее - заместитель главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.



Денис Ярославский (самовыдвижение) - юрист ООО "Харьковский проектный институт". Безуспешно баллотировался в Верховную раду в 2019 году и в Харьковский горсовет на местных выборах в 2020-м. Ранее работал в органах МВД в Харьковской и Киевской областях. До 2017 года - начальник Обуховского отделения полиции Киевской области.