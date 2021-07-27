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В Харьков на вертолете доставили двух раненых военных

Автор: РБК-Украина

В Харьков доставили в военный госпиталь на вертолете двух раненых женщин-военнослужащих. Они получили огнестрельные осколочные ранения 26 июля в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 057.

По словам ведущего хирурга Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергея Шипилова, одна из военнослужащих - в тяжелом состоянии. Ей 51 год - более пяти лет она служит в Вооруженных силах Украины.

"Она получила ранения с повреждением диафрагмы, тонкой и толстой кишок. Осколок попал в участок позвоночника. Во время операции удалили определенное количество крови. Сейчас нейрохирурги планируют удалить осколок из позвоночника. Женщина находится на ИВЛ в медикаментозном сне", - сообщил Шипилов.

При этом вторая женщина находится в состоянии средней тяжести. Она получила непроникающую рану живота и ранение правой конечности. Ей 47 лет - полтора года она служит в ВСУ.

Напомним, 26 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения семь украинских военных.

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Харьковвоенные