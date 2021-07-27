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До Харкова на вертольоті доставили двох поранених військових

Автор: РБК-Україна

До Харкова доставили у військовий госпіталь на вертольоті двох поранених жінок-військовослужбовців. Вони отримали вогнепальні осколкові поранення 26 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 057.

За словами провідного хірурга Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергія Шипілова, одна з військовослужбовців - у важкому стані. Їй 51 рік-понад п'ять років вона служить у Збройних силах України.

"Вона отримала поранення з пошкодженням діафрагми, тонкої і товстої кишок. Осколок потрапив у ділянку хребта. Під час операції видалили певну кількість крові. Зараз нейрохірурги планують видалити осколок з хребта. Жінка перебуває на ШВЛ в медикаментозному сні", - повідомив Шипілов.

При цьому друга жінка знаходиться в стані середньої тяжкості. Вона отримала непроникаючу рану живота і поранення правої кінцівки. Їй 47 років - півтора року вона служить у ЗСУ.

Нагадаємо, 26 липня на Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримали поранення сім українських військових.

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Харківвійськові