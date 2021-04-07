Харьков ужесточает карантин: какие ограничения введут и закроют ли метро

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Ужесточение карантина не повлияет на работу харьковского метро.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
"Начиная с субботы мы введем более жесткие меры. Что касается общественного транспорта, метро будет работать, как и работало. Общественный транспорт будет работать, как и работал, поскольку это действительно нужно для перевозки людей", - пояснил он.
Как рассказал Терехов, с 10 апреля в Харькове будут действовать следующие дополнительные ограничения:
Кроме того, со следующей недели 5-11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться без изменений. Детские сады также продолжат принимать детей.
Напомним, Харьковская область оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. В этой зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений.
В "красную" зону карантина может в ближайшее время попасть и Запорожская область. На фоне угрозы локдауна власти Запорожья решили ужесточить ограничения карантина.
Добавим, в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.