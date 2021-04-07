UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Харьков ужесточает карантин: какие ограничения введут и закроют ли метро

Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Ужесточение карантина не повлияет на работу харьковского метро.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Начиная с субботы мы введем более жесткие меры. Что касается общественного транспорта, метро будет работать, как и работало. Общественный транспорт будет работать, как и работал, поскольку это действительно нужно для перевозки людей", - пояснил он.

Как рассказал Терехов, с 10 апреля в Харькове будут действовать следующие дополнительные ограничения:

  • работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;
  • работа непродовольственных магазинов до 20:00;
  • на продовольственных рынках будет усилен контроль.

Кроме того, со следующей недели 5-11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться без изменений. Детские сады также продолжат принимать детей.

Напомним, Харьковская область оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. В этой зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений.

В "красную" зону карантина может в ближайшее время попасть и Запорожская область. На фоне угрозы локдауна власти Запорожья решили ужесточить ограничения карантина.

Добавим, в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ХарьковКарантинКоронавирус
Читайте также
Запорожская область может попасть в "красную" зону
Последствия пандемии: продолжительность жизни упала почти во всех странах ЕС
Прогноз погоды