Запорожская область может попасть в "красную" зону
Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Запорожской области сложная. Поэтому регион может попасть в "красную" зону карантина.
Об этом заявил министр развития общин и территории Украины Алексей Чернышов, передает местное издание "061".
"Ситуация сложная. Утром разговаривал с главным санитарным врачом Украины - по информации Министерства здравоохранения, показатели уже такие, которые будут вести к введению "красной" зоны на уровне области. Сегодня планируется заседание государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которое будет посвящено именно этому вопросу ", - заявил министр.
Министр также отметил, что в ходе совещания с главой ОГА и мэрами городов обсуждался вопрос усиления медицинской системы в регионе, а именно - открытие дополнительных коек, открытие коек с кислородом, проведения ПЦР тестов и наращивание количества прививок.
Кроме того, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ужесточить ограничения на территории Запорожья.
Так, в городе ввели обязательный масочный режим. В частности, защитные маски необходимо носить в медицинских и образовательных учреждениях, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, а также на территориях общего пользования, где невозможно придерживаться дистанции не менее одного метра.
Кроме того, в Запорожье разрешили работу автокинотеатров и автоконцертов. Однако работа кинотеатров и культурных учреждений остается под запретом.
При этом в городе разрешено проведение официальных спортивных мероприятий и матчей игровых видов спорта без зрителей.
Напомним, ранее в Кабмине назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.
Кроме того, ученые из Национальной академии наук полагают, что Украина выходит на плато заболеваемости COVID в ходе третьей волны.