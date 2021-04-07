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Харків посилює карантин: які обмеження введуть та чи закриють метро

Автор: Дмитро Левицький

Виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня у місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження. Посилення карантину не вплине на роботу харківського метро.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Починаючи з суботи ми введемо більш жорсткі заходи. Що стосується громадського транспорту, метро працюватиме, як і працювало. Громадський транспорт працюватиме, як і працював, оскільки це дійсно потрібно для перевезення людей", - пояснив він.

Як розповів Терехов, з 10 квітня у Харкові будуть діяти наступні додаткові обмеження:

  • робота кафе, барів та ресторанів до 20:00;
  • робота непродовольчих магазинів до 20:00;
  • на продовольчих ринках буде посилено контроль.

Крім того, з наступного тижня 5-11 класи харківських шкіл переходять на дистанційне навчання, учні 1-4 класів будуть вчитися без змін. Дитячі садки також продовжать приймати дітей.

Нагадаємо, Харківська область опинилася на порозі потрапляння у "червону" зону карантину. У цій зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також там обмежується відвідування навчальних закладів.

У "червону" зону карантину може найближчим часом потрапити і Запорізька область. На тлі загрози локдауну влада Запоріжжя вирішила посилити обмеження карантину.

Додамо, у Кабінеті міністрів поки не бачать необхідності у введені тотального карантину в Україні.

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