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Оккупанты ночью из "Градов" ударили по Никополю: два человека погибли, есть раненые

Новина українською →
Никополь, Среда 20 июля 2022 07:39
Оккупанты ночью из "Градов" ударили по Никополю: два человека погибли, есть раненые Фото: оккупанты ночью из "Градов" ударили по Никополю (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты ночью обстреляли из "Градов" жилой квартал Никополя. Предварительно было выпущено более 30 реактивных снарядов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате обстрела два человека погибли, еще девять – ранены. Шесть пострадавших госпитализированы, среди них четверо детей, самому младшему из них три года. Ракетным ударом полностью разрушены три частных дома, еще около десяти повреждены.

Оккупанты ночью из &quot;Градов&quot; ударили по Никополю: два человека погибли, есть раненые

Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений, пиротехники выявляют разбросанные и не взорвавшиеся боеприпасы.

Оккупанты ночью из &quot;Градов&quot; ударили по Никополю: два человека погибли, есть раненые

Напомним, 18 июля россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области и уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна.

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