Харьков подвергся массированной бомбардировке: взрывы слышны почти во всех районах города

В ночь на 5 марта Харьков подвергся массированной бомбардировке. О взрывах сообщают почти из всех районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьков LIVE .

По его данным взрывы происходят в районе Салтовки, Холодной Горы, Баварии, Люботине, поселке Жуковского, Коротич, Новые дома.

"Самолеты слышны во всех районах Харькова", - сообщает Telegram-канал.

Напомним, в Харьковской области за время войны с Россией от ранений в результате артобстрелов и боевых действий погибли 188 людей. Среди них 122 гражданских, в том числе 5 детей.

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