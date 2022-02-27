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Харьков пересмотрит время комендантского часа из-за боев в городе

Автор: Сергей Новиков

Из-за тяжелой ситуации в Харькове пересмотрят время комендантского часа. Ожидается, что меры безопасности намерены ужесточить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Игоря Терехова в эфире "Украина 24".

"Сейчас по комендантскому часу будем решать. До этого у нас еще вчера был комендантский час с 18:00 до 06:00. Но, конечно, сегодня мы будем его пересматривать, потому что обстановка довольно тяжелая", - отметил мэр.

Напомним, ранее харьковчан предупредили о том, чтобы они оставались дома и не перемещались на авто, поскольку сейчас в городе идет зачистка от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и российских военных, которые попали в город.

Как заявили в ОГА, на данный момент Харьков полностью контролируется украинской стороной.

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ХарьковКомендантский часВойна России против Украины