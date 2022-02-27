Харків перегляне час комендантської години через бої в місті

Через важку ситуацію в Харкові переглянуть час комендантської години. Очікується, що заходи безпеки мають намір посилити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Ігоря Терехова в ефірі "Україна 24 ".

"Зараз по комендантській годині будемо вирішувати. До цього у нас ще вчора була комендантська година з 18:00 до 06:00. Але, звичайно, сьогодні ми будемо його переглядати, тому що обстановка досить важка", - зазначив мер.

Нагадаємо, раніше харків'ян попередили про те, щоб вони залишалися вдома і не переміщалися на авто, оскільки зараз у місті йде зачистка від диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника і російських військових, які потрапили в місто.

Як заявили в ОДА, на даний момент Харків повністю контролюється українською стороною.