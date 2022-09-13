UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харьков остался без света. У Зеленского назвали причину сбоя

Фото: в Харькове снова пропал свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове и области 13 сентября снова пропал свет. Причиной тому стал сбой в работе резервной линии, которая питала населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Только сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы. О результатах сообщу позже", - написал он.

Тимошенко отметил, что проблемы с энергоснабжением - это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне.

Напомним, ранее мы писали, что во вторник утром Харьковский метрополитен приостановил движение поездов по техническим причинам. По словам местных жителей, без энергоснабжения остались ряд районов города.

О подобных проблемах также сообщили в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковЭлектроэнергия