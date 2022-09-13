Харків залишився без світла. У Зеленського назвали причину збою

У Харкові та області 13 вересня знову зникло світло. Причиною тому став збій в роботі резервної лінії, яка живила населений пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Тільки повідомили, що Харків і область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, що живила населені пункти. Зараз всі сили спрямовані на усунення проблеми. Про результати повідомлю пізніше", - написав він.
Тимошенко зазначив, що проблеми з енергопостачанням - це наслідки підступних обстрілів росіян, які були напередодні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у вівторок вранці Харківський метрополітен призупинив рух поїздів з технічних причин. За словами місцевих жителів, без енергопостачання залишилися ряд районів міста.
Про подібні проблеми також повідомили в області.
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