Харьков объявил набор отдельной бригады территориальной обороны

Сообщается, что в отдельную бригаду территориальной обороны Харькова набирают военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.

"Всем военнообязанным мужчинам и женщинам, которые зарегистрированы в Харькове, необходимо прибыть в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военные комиссариаты). Там получите информацию о месте сбора и порядке призыва в состав бригады ТРО", - говорится в сообщении.

При себе военнообязанным нужно иметь:

военный билет (временное - удостоверение, или другой военно-учетный документ);

паспорт (ID-карту);

ИНН налогоплательщика;

удостоверение водителя;

средства личной гигиены, теплые вещи (сменные вещи), воду и продукты на сутки.

Фото: контакты территориальных центров комплектования