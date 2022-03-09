Харків оголосив набір окремої бригади територіальної оборони

Повідомляється, що до окремої бригади територіальної оборони Харкова набирають військовозобов'язаних офіцерів і солдатів, сержантів, старшин запасу у віці від 18 до 60 років.

"Всім військовозобов'язаним чоловікам і жінкам, які зареєстровані в Харкові, необхідно прибути в найближчий районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати). Там отримаєте інформацію про місце збору та порядок призову до складу бригади ТРО", - йдеться в повідомленні.

При собі військовозобов'язаним потрібно мати:

військовий квиток (тимчасове-посвідчення, або інший військово-обліковий документ);

паспорт (ID-карту);

ІПН платника податків;

посвідчення водія;

засоби особистої гігієни, теплі речі (змінні речі), воду і продукти на добу.

Фото: контакти територіальних центрів комплектування