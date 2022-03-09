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Обстреливали окраины Харькова. ВСУ разбили российскую базу возле Дергачей

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Харьков, Среда 09 марта 2022 10:23
Обстреливали окраины Харькова. ВСУ разбили российскую базу возле Дергачей Фото: украинские военные разбили российскую базу под Дергачами (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

На четырнадцатый день войны России против Украины силы обороны разбили российскую базу возле Дергачей Харьковской области. Именно оттуда в последние дни противник постоянно обстреливал район Алексеевку в областном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова.

"Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачей. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Терробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова", - отметил он.

По его словам, в результате противник сбежал, бросив военную технику и тяжелое вооружение. Часть личного состава скрылась в лесах в направлении Белгорода.

"Просим местное население быть осмотрительными и по возможности способствовать поиску", - добавил он.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали о потерях российских военных за 13 дней войны.

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