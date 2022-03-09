Обстреливали окраины Харькова. ВСУ разбили российскую базу возле Дергачей

На четырнадцатый день войны России против Украины силы обороны разбили российскую базу возле Дергачей Харьковской области. Именно оттуда в последние дни противник постоянно обстреливал район Алексеевку в областном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова.

"Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачей. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Терробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова", - отметил он.

По его словам, в результате противник сбежал, бросив военную технику и тяжелое вооружение. Часть личного состава скрылась в лесах в направлении Белгорода.

"Просим местное население быть осмотрительными и по возможности способствовать поиску", - добавил он.