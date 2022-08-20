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Харьков снова под обстрелом: гремят взрывы

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Харьков, Суббота 20 августа 2022 01:18
Харьков снова под обстрелом: гремят взрывы Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове снова прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Паблики публикуют видео вылетов ракет из Белгорода в сторону Харькова.

Как сообщалось, российские оккупанты под утро 18 августа обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова. На одном из мест попадания вспыхнул пожар.

Кроме того, накануне в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями. 19 августа в Харькове был объявлен днем траура.

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