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Харків знову під обстрілом: гримлять вибухи

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Харків, Субота 20 серпня 2022 01:18
Харків знову під обстрілом: гримлять вибухи Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові знову прогриміли вибухи, в місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Пабліки публікують відео вильотів ракет з Білгорода у бік Харкова.

Як повідомлялося, російські окупанти під ранок 18 серпня обстріляли Слобідський та Холодногірський райони Харкова. На одному з місць попадання спалахнула пожежа.

Крім того, напередодні унаслідок ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинули 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями. 19 серпня в Харкові було оголошено днем жалоби.

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