UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харьков хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет, - мэр

Фото: Харьков хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Харьков хорошо вооружен и готов к обороне города. Сейчас потребности в централизованной эвакуации нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, информация об эвакуации касалась только Лозовского и Барвенковского районов областей. Военные ожидают обострения ситуации со стороны оккупантов.

"Я говорил это вчера и повторю сегодня - Харьков хорошо вооружен и готов к обороне города. Необходимости в проведении централизованной эвакуации из Харькова не видит ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова", - заявил Терехов.

Мэр отметил, что вся его команда продолжают работу в городе, а коммунальные службы и в дальнейшем обеспечивают жизнедеятельность города, в связи с чем решение об эвакуации каждый должен принимать самостоятельно.

Война России против Украины длится сорок два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаХарьков