Харків добре озброєний і готовий до оборони, потреби в евакуації немає, - мер

За словами Терехова, інформація щодо евакуації стосувалася лише Лозовського та Барвінківського районів областей. Військові очікують загострення ситуації з боку окупантів.

"Я говорив це вчора, повторю і сьогодні - Харків добре озброєний і готовий до оборони міста. Необхідності у проведенні централізованої евакуації з Харкова не бачить ні військово-цивільна адміністрація, ні військові, ні я як харківський міський голова", - заявив Терехов.

Мер зауважив, що уся його команда продовжують роботу в місті, а комунальні служби й надалі забезпечують життєдіяльність міста, у зв'язку з чим рішення щодо евакуації кожен має приймати самостійно.