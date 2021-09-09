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В Харьков доставили шестерых военных, которых вчера ранили на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

В Харьковский Военно-медицинский клинический центр Северного региона были доставлены шесть украинских военнослужащих. Вчера они получили ранения на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащие были ранены в результате вчерашнего обстрела неподалеку от населенного пункта Кряковка на Луганщине.

После квалифицированной медицинской помощи в Северодонецке, пятерых мужчин и женщину направили в Харьковский Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

У всех шестерых военных была диагностирована акубаротравма - повреждение внутреннего уха из-за избыточного давления, или же мощной звуковой волны.

"После того как к нам прибыли пострадавшие армейцы, мы осмотрели их и определились с направлениями дальнейшего лечения. Сразу же успокою всех, что ребята и девушка находятся в удовлетворительном состоянии и никаких угроз жизни нет", - отметил хирург ВМЦК ПНС подполковник медицинской службы Сергей Шипилов.

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