До Харкова доправили шістьох військових, яких вчора поранили на Донбасі

Військовослужбовці були поранені внаслідок вчорашнього обстрілу неподалік від населеного пункту Кряківка на Луганщині.

Після кваліфікованої медичної допомоги в Сєвєродонецьку, п'ятьох чоловіків й жінку направили до Харківського Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

У всіх шістьох військових було діагностовано акубаротравму - пошкодження внутрішнього вуха через надлишковий тиск, або ж потужну звукову хвилю.

"Після того як до нас прибули постраждалі армійці, ми оглянули їх та визначилися із напрямками подальшого лікування. Одразу ж заспокою всіх, що хлопці та дівчина перебувають у задовільному стані і жодних загроз життю немає", - відзначив хірург ВМЦК ПнР підполковник медичної служби Сергій Шипілов.