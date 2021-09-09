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До Харкова доправили шістьох військових, яких вчора поранили на Донбасі

Автор: Сергій Пишкін

До Харківського Військово-медичний клінічний центр Північного регіону було доправлено шістьох українських військовослужбовців. Вчора вони отримали поранення на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Військовослужбовці були поранені внаслідок вчорашнього обстрілу неподалік від населеного пункту Кряківка на Луганщині.

Після кваліфікованої медичної допомоги в Сєвєродонецьку, п'ятьох чоловіків й жінку направили до Харківського Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

У всіх шістьох військових було діагностовано акубаротравму - пошкодження внутрішнього вуха через надлишковий тиск, або ж потужну звукову хвилю.

"Після того як до нас прибули постраждалі армійці, ми оглянули їх та визначилися із напрямками подальшого лікування. Одразу ж заспокою всіх, що хлопці та дівчина перебувають у задовільному стані і жодних загроз життю немає", - відзначив хірург ВМЦК ПнР підполковник медичної служби Сергій Шипілов.

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