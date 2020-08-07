Харьков не будет закрывать метро, несмотря на попадание в "красную" зону

Власти Харькова не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на попадание города в "красную" зону карантина. Согласно условиям адаптивного карантина, регион, который попадает в "красную" зону обязан остановить работу общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

Напомним, сегодня, 7 августа, в Украине обновили списки карантинных зон.

В новых списках Харьков был внесен в "красную" зону, которая подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и пр.

Отметим, на этой неделе министр здравоохранения Максим Степанов назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Харькове, где фиксируется преимущественное большинство всех новых случаев в области.

По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области подтвердили 146 новых случаев коронавируса. Это четвертый худший показатель среди областей в Украине - больше заболевших выявили лишь в Киеве, Львовской и Одесской областях.