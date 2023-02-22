У Харківську область проникли дві ДРГ, одну з них витіснили, - Генштаб

В Харківську область проникло дві диверсійно-розвідувальні групи. Проте одну з них вже було витіснено з української території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генеральний штаб ЗСУ.
"В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - заявили в генштабі.
За їх словами, в результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації.
Крім того, в штабі повідомили, що росіяни також здійснили спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки Харківської області.
Нагадаємо, днями ЗСУ знищили човен із ворожою ДРГ у дельті Дніпра.
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