RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковскую область проникли две ДРГ, одну из них вытеснили, - Генштаб

Фото: в Харьковскую область проникли две группы ДРГ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковскую область проникли две диверсионно-разведывательные группы. Однако одна из них уже была вытеснена с украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального штаба ВСУ.

"В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа", - заявили в генштабе.

По их словам, в результате огневого влияния подразделений Сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации.

Кроме того, в штабе сообщили, что россияне также предприняли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки Харьковской области.

Напомним, на днях ВСУ уничтожили лодку с враждебной ДРГ в дельте Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВойна России против Украины