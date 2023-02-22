ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківську область проникли дві ДРГ, одну з них витіснили, - Генштаб

Новость на русском →
Харківська область, Середа 22 лютого 2023 19:15
У Харківську область проникли дві ДРГ, одну з них витіснили, - Генштаб Фото: у Харківську область проникли дві групи ДРГ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Харківську область проникло дві диверсійно-розвідувальні групи. Проте одну з них вже було витіснено з української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генеральний штаб ЗСУ.

"В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - заявили в генштабі.

За їх словами, в результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації.

Крім того, в штабі повідомили, що росіяни також здійснили спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки Харківської області.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили човен із ворожою ДРГ у дельті Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України