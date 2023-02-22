У Харківську область проникли дві ДРГ, одну з них витіснили, - Генштаб

Фото: у Харківську область проникли дві групи ДРГ (GettyImages)

В Харківську область проникло дві диверсійно-розвідувальні групи. Проте одну з них вже було витіснено з української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генеральний штаб ЗСУ.

"В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - заявили в генштабі. За їх словами, в результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації. Крім того, в штабі повідомили, що росіяни також здійснили спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки Харківської області.