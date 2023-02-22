В Харьковскую область проникли две ДРГ, одну из них вытеснили, - Генштаб

Фото: в Харьковскую область проникли две группы ДРГ (GettyImages)

В Харьковскую область проникли две диверсионно-разведывательные группы. Однако одна из них уже была вытеснена с украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального штаба ВСУ.

"В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа", - заявили в генштабе. По их словам, в результате огневого влияния подразделений Сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации. Кроме того, в штабе сообщили, что россияне также предприняли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки Харьковской области.