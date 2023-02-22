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В Харьковскую область проникли две ДРГ, одну из них вытеснили, - Генштаб

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Харьковская область, Среда 22 февраля 2023 19:15
В Харьковскую область проникли две ДРГ, одну из них вытеснили, - Генштаб Фото: в Харьковскую область проникли две группы ДРГ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковскую область проникли две диверсионно-разведывательные группы. Однако одна из них уже была вытеснена с украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального штаба ВСУ.

"В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа", - заявили в генштабе.

По их словам, в результате огневого влияния подразделений Сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации.

Кроме того, в штабе сообщили, что россияне также предприняли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки Харьковской области.

Напомним, на днях ВСУ уничтожили лодку с враждебной ДРГ в дельте Днепра.

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