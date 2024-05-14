Харківську область атакувало нове угруповання російської армії, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою метою Росії і наразі є предметом битви між російськими та українськими силами.

За даними британської розвідки, відкриваючи додатковий напрямок фронту, Росія майже напевно намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту та поставити під загрозу Харків, друге за величиною місто України.

"Малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову міць, щоб взяти місто, не відволікаючи до цього району додаткові сили", - зазначають у Міноборони Британії.

Наступ на півночі Харківської області

Нагадаємо, минулого тижня російські війська почали наступ на півночі Харківської області та зайняли кілька населених пунктів. Наразі бої йдуть у районі північних околиць міста Вовчанськ.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що у наступі беруть участь понад 30 тисяч російських військових.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом трьох-чотирьох днів.