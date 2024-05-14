Харьковскую область атаковала новая группировка российской армии, - британская разведка

Как отмечается в сводке, пограничный город Волчанск почти наверняка является непосредственной целью России и в настоящее время является предметом битвы между российскими и украинскими силами.

По данным британской разведки, открывая дополнительное направление фронта, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других частей линии фронта и поставить под угрозу Харьков, второй по величине город Украины.

"Маловероятно, что Россия накопила достаточную боевую мощь, чтобы взять город, не отвлекая в этот район дополнительные силы", - отмечают в Минобороны Британии.

Наступление на севере Харьковской области

Напомним, на прошлой неделе российские войска начали наступление на севере Харьковской области и заняли несколько населенных пунктов. Сейчас бои идут в районе северных окраин города Волчанск.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что в наступлении участвуют более 30 тысяч российских военных.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение трех-четырех дней.