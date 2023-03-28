У Харківської області заборонять відвідувати кладовища через мінну небезпеку

"Відвідування кладовищ, місць поховань на великодні свята, де була окупація, велися активні бойові дії, буде заборонена. Як орган державної влади, ми не можемо забезпечити безпеку для людей", - сказав Синєгубов.

За словами очільника ОВА, перелік кладовищ, де не можна перебувати, ще визначають. Заборону знімуть після обстеження та розмінування.

"Як мінімум, половина території Харківської області вважається потенційно небезпечною. Особливо території, які були під окупацією, ті, де велися бойові дії. Площа ймовірно замінованих територій - близько 1,2 млн га, це 447 населених пунктів", - зазначив Синєгубов.

Про заборону відвідування кладовищ також повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.