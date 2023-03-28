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В Харьковской области запретят посещать кладбища из-за минной опасности

Фото: в Харьковской области запретят посещать кладбища из-за минной опасности (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области накануне пасхальных праздников и поминальных дней ряд кладбищ будет закрыт для посещения из-за высокой минной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова на брифинге, передает "Суспільне".

"Посещение кладбищ, мест захоронений на пасхальные праздники, где была оккупация, велись активные боевые действия, будет запрещено. Как орган государственной власти мы не можем обеспечить безопасность для людей", - сказал Синегубов.

По словам главы ОВА, список кладбищ, где нельзя находиться, еще определяют. Запрет будет снят после обследования и разминирования.

"Как минимум, половина территории Харьковской области считается потенциально опасной. Особенно находившиеся под оккупацией территории, те, где велись боевые действия. Площадь вероятно заминированных территорий - около 1,2 млн га, это 447 населенных пунктов", - отметил Синегубов.

О запрете на посещение кладбищ также сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харьковской области фермеры призывают не начинать работы на потенциально опасных угодьях, которые могут нуждаться в разминировании.

Также ранее мы писали, что в Купянске Харьковской области подорвался на противопехотной мине 50-летний мужчина. Он погиб на месте.

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