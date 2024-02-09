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У Харківському СІЗО викрили угрупування на чолі з кримінальним авторитетом, який пов'язаний з РФ

Ілюстративне фото: кримінальне угрупування викрили у СІЗО Харкова (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці викрили злочинне угрупування, лідером якого кримінальний авторитет Харківського регіону. Він також пов'язаний зі "злодіями в законі" в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

За даними слідства, фігуранти вказаного кримінального провадження - утриманці Харківського СІЗО та мешканці Харкова. Члени угруповання "спеціалізувалися" на вимаганні коштів з підприємців та крадіжках. Суми "боргів" коливалися від 300 000 до 600 000 гривень.

6 лютого 2014 року правоохоронці провели обшуки за місцями утримання та проживання фігурантів. Було вилучено зброю, телефони, список з "боржниками". Підозрюваним, які не перебували в СІЗО, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Однак одному чоловіку, 34 років, який не перебував у СІЗО, вдалось уникнути ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Як повідомлялось, повідомлено про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень з держбюджету.

Також СБУ затримала в Одеській області військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів. У нього знайшли автомобіль Audi Q7 та 2,5 млн грн на картках його знайомих.

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