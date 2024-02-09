В Харьковском СИЗО разоблачили группировку во главе с уголовным авторитетом, связанным с РФ

По данным следствия, фигуранты указанного уголовного производства – иждивенцы Харьковского СИЗО и жители Харькова. Члены группировки "специализировались" на вымогательстве средств с предпринимателей и воровстве. Суммы "долгов" колебались от 300 000 до 600 000 гривен.

6 февраля 2014 правоохранители провели обыски по местам содержания и проживания фигурантов. Были изъяты оружие, телефоны, список с "должниками". Подозреваемым, не находившимся в СИЗО, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако одному мужчине, 34 лет, не находившемуся в СИЗО, удалось избежать заключения. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Как сообщалось, сообщено о подозрении начальнику штаба одной из воинских частей Николаевской области, незаконно выплатившему подчиненным почти 1 млн гривен из госбюджета.

Также СБУ задержала в Одесской области военного бухгалтера, присвоившего более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов. У него обнаружили автомобиль Audi Q7 и 2,5 млн грн на карточках его знакомых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.