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В Харьковском СИЗО разоблачили группировку во главе с уголовным авторитетом, связанным с РФ

Иллюстративное фото: криминальную группировку разоблачили в СИЗО Харькова (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители разоблачили преступную группировку, лидером которой криминальный авторитет Харьковского региона. Он также связан с "ворами в законе" в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, фигуранты указанного уголовного производства – иждивенцы Харьковского СИЗО и жители Харькова. Члены группировки "специализировались" на вымогательстве средств с предпринимателей и воровстве. Суммы "долгов" колебались от 300 000 до 600 000 гривен.

6 февраля 2014 правоохранители провели обыски по местам содержания и проживания фигурантов. Были изъяты оружие, телефоны, список с "должниками". Подозреваемым, не находившимся в СИЗО, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако одному мужчине, 34 лет, не находившемуся в СИЗО, удалось избежать заключения. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Как сообщалось, сообщено о подозрении начальнику штаба одной из воинских частей Николаевской области, незаконно выплатившему подчиненным почти 1 млн гривен из госбюджета.

Также СБУ задержала в Одесской области военного бухгалтера, присвоившего более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов. У него обнаружили автомобиль Audi Q7 и 2,5 млн грн на карточках его знакомых.

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поліцейськіХарьков