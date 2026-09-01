В Харківському національному університеті стартували вибори ректора, - Кагановська

З 1 вересня в Харківському національному університеті ім. Каразіна починається не лише новий навчальний рік, а також вибори ректора.

Як пише РБК-Україна , про це на своїй сторінці в Facebook заявила Тетяна Кагановська, яка очолювала університет з 2021 року.

Зокрема Тетяна Кагановська зазначила, що склала повноваження в.о. ректора та братиме участь у виборах.

"Попереду - новий етап: вибори ректора Каразінського університету. Я братиму в них участь. Для мене принципово, щоб кандидати були в рівних умовах, а виборчий процес - відкритим, прозорим і чесним. Саме тому з 1 вересня я складаю повноваження виконувача обов’язків ректора", - наголосила вона.

Кагановська повідомила, що передасть передвиборчу програму організаційному комітету і почне зустрічі з колективами підрозділів Каразінського університету.

"Хочу, щоб це була відкрита й чесна розмова про майбутнє Каразінського: що маємо зберегти, що варто змінити і що разом можемо зробити краще. Я вірю в наш університет. Вірю в наших людей. І знаю, що разом ми можемо зробити для нашого університету ще дуже багато", - підкреслила вона.

Раніше в інтерв’ю "Апострофу" Тетяна Кагановська пояснила, що колектив університету вирішив не відкладати вибори ректора на більш спокійні часи.

"Ми не хочемо ховатися за обставинами війні і відмовлятися від демократичних процедур", - заявила очільниця вишу.