ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

В Харьковском национальном университете стартовали выборы ректора, - Кагановская

13:25 01.09.2026 Вт
2 мин
Выборы ректора вуза решили не откладывать из-за войны
aimg Анна Березина
В Харьковском национальном университете стартовали выборы ректора, - Кагановская Татьяна Кагановская была и. ректора ХНУ с 2021 года (фото: facebook.com/t.kaganovskaya)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С 1 сентября в Харьковском национальном университете им. Каразина начинается не только новый учебный год, но и выборы ректора.

Как пишет РБК-Украина, об этом на своей странице в Facebook заявила Татьяна Кагановская, возглавлявшая университет с 2021 года.

В частности, Татьяна Кагановская отметила, что сложила полномочия и.о. ректора и будет участвовать в выборах.

"Впереди - новый этап: выборы ректора Каразинского университета. Я буду участвовать в них. Для меня принципиально, чтобы кандидаты были в равных условиях, а избирательный процесс - открытым, прозрачным и честным. Именно поэтому с 1 сентября я слагаю полномочия исполняющего обязанности ректора", - подчеркнула она.

Кагановская сообщила, что передаст предвыборную программу организационному комитету и начнет встречи с коллективами подразделений Каразинского университета.

"Хочу, чтобы это был открытый и честный разговор о будущем Каразинского: что должны сохранить, что стоит изменить и что вместе можем сделать лучше. Я верю в наш университет. Верю в наших людей. И знаю, что вместе мы можем сделать для нашего университета еще очень много", - подчеркнула она.

Читайте также: "Есть очень интересные изменения". Названы топ популярных специальностей ХНУ имени Каразина

Ранее в интервью "Апострофу" Татьяна Кагановская пояснила, что коллектив университета решил не откладывать выборы ректора на более спокойные времена.

"Мы не хотим прятаться за обстоятельствами войны и отказываться от демократических процедур", - заявила руководитель вуза.

Напомним, Татьяна Кагановская рассказала РБК-Украина, как ХНУ удалось увеличить количество украинских студентов в условиях войны, почему естественные науки сейчас переживают тяжелые времена и какой демографический кризис ждет украинские вузы в ближайшие 5-10 лет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Татьяна Кагановская Харьков Образование в Украине Университеты
Новости
В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
Аналитика
ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году