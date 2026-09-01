В Харьковском национальном университете стартовали выборы ректора, - Кагановская
С 1 сентября в Харьковском национальном университете им. Каразина начинается не только новый учебный год, но и выборы ректора.
Как пишет РБК-Украина, об этом на своей странице в Facebook заявила Татьяна Кагановская, возглавлявшая университет с 2021 года.
В частности, Татьяна Кагановская отметила, что сложила полномочия и.о. ректора и будет участвовать в выборах.
"Впереди - новый этап: выборы ректора Каразинского университета. Я буду участвовать в них. Для меня принципиально, чтобы кандидаты были в равных условиях, а избирательный процесс - открытым, прозрачным и честным. Именно поэтому с 1 сентября я слагаю полномочия исполняющего обязанности ректора", - подчеркнула она.
Кагановская сообщила, что передаст предвыборную программу организационному комитету и начнет встречи с коллективами подразделений Каразинского университета.
"Хочу, чтобы это был открытый и честный разговор о будущем Каразинского: что должны сохранить, что стоит изменить и что вместе можем сделать лучше. Я верю в наш университет. Верю в наших людей. И знаю, что вместе мы можем сделать для нашего университета еще очень много", - подчеркнула она.
Ранее в интервью "Апострофу" Татьяна Кагановская пояснила, что коллектив университета решил не откладывать выборы ректора на более спокойные времена.
"Мы не хотим прятаться за обстоятельствами войны и отказываться от демократических процедур", - заявила руководитель вуза.
Напомним, Татьяна Кагановская рассказала РБК-Украина, как ХНУ удалось увеличить количество украинских студентов в условиях войны, почему естественные науки сейчас переживают тяжелые времена и какой демографический кризис ждет украинские вузы в ближайшие 5-10 лет.