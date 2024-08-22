На Харківському напрямку від початку доби тривають чотири бойові зіткнення, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку триває напружена ситуація, де Сили оборони України продовжують успішно відбивати атаки російських окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".
Росіяни в районі Глибокого провели внутрішню заміну особового складу та евакуював свої втрати. На позиції було заведено особовий склад 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ. У районі Бугруватки також відбулася ротація особового складу на передових позиціях.
Найбільша активність російських військ спостерігається у Вовчанську, де окупанти з різних напрямків намагаються штурмувати позиції Сил оборони України.
Протягом минулої доби на Харківському напрямку сталося шість бойових зіткнень. Окрім цього, ворог завдав один ракетний удар, ймовірно ракетою Х-35, 33 рази атакував дронами-камікадзе, і здійснив 395 обстрілів позицій українських військових.
З початку цієї доби тривають чотири бойових зіткнення в районах Вовчанська та Глибокого. Сили оборони України ефективно реагують на дії ворога, продовжуючи знищувати живу силу, озброєння і військову техніку окупантів.
Втрати російських військ за минулу добу склали 82 особи, а також було знищено або пошкоджено 81 одиницю озброєння та техніки, включаючи сім артилерійських систем, 20 автомобілів, шість одиниць спеціальної техніки та 48 безпілотників.
За минулу добу російські війська зазнали втрат на фронті, втративши 1130 солдатів, три системи ППО та 96 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загалом, втрати загарбників складають понад 600 тисяч осіб.
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