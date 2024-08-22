На Харківському напрямку від початку доби тривають чотири бойові зіткнення, - ОТУ "Харків"

Росіяни в районі Глибокого провели внутрішню заміну особового складу та евакуював свої втрати. На позиції було заведено особовий склад 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ. У районі Бугруватки також відбулася ротація особового складу на передових позиціях.

Найбільша активність російських військ спостерігається у Вовчанську, де окупанти з різних напрямків намагаються штурмувати позиції Сил оборони України.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку сталося шість бойових зіткнень. Окрім цього, ворог завдав один ракетний удар, ймовірно ракетою Х-35, 33 рази атакував дронами-камікадзе, і здійснив 395 обстрілів позицій українських військових.

З початку цієї доби тривають чотири бойових зіткнення в районах Вовчанська та Глибокого. Сили оборони України ефективно реагують на дії ворога, продовжуючи знищувати живу силу, озброєння і військову техніку окупантів.

Втрати російських військ за минулу добу склали 82 особи, а також було знищено або пошкоджено 81 одиницю озброєння та техніки, включаючи сім артилерійських систем, 20 автомобілів, шість одиниць спеціальної техніки та 48 безпілотників.