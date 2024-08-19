На Харківському напрямку від початку доби тривають чотири бої, - ОТУ "Харків"

В районі населеного пункту Глибоке російські війська проводять заміну особового складу на бойових позиціях та евакуаційні заходи. У Липцях ворог поповнив бойові розрахунки та провів логістичне забезпечення, але продовжуються випадки невиконання наказів серед особового складу.

Поблизу Стариці фіксується поодиноке переміщення російських військових з метою внутрішньої ротації на бойових позиціях. У Вовчанську окупанти перегруповують штурмові групи, поповнюють запаси боєприпасів та медикаментів. Центральну частину міста обстріляли з важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення, ворог завдав одного авіаудару, використавши дві керовані авіабомби, та одного ракетного удару. Окупанти також здійснили 57 атак дронами-камікадзе і 449 обстрілів позицій Сил оборони України.

Від початку цієї доби тривають чотири бойових зіткнення в районах Вовчанська та Липців.