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На Харківському напрямку від початку доби тривають чотири бої, - ОТУ "Харків"

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на Харківському напрямку, де противник намагається наступати, але безуспішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".

В районі населеного пункту Глибоке російські війська проводять заміну особового складу на бойових позиціях та евакуаційні заходи. У Липцях ворог поповнив бойові розрахунки та провів логістичне забезпечення, але продовжуються випадки невиконання наказів серед особового складу.

Поблизу Стариці фіксується поодиноке переміщення російських військових з метою внутрішньої ротації на бойових позиціях. У Вовчанську окупанти перегруповують штурмові групи, поповнюють запаси боєприпасів та медикаментів. Центральну частину міста обстріляли з важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення, ворог завдав одного авіаудару, використавши дві керовані авіабомби, та одного ракетного удару. Окупанти також здійснили 57 атак дронами-камікадзе і 449 обстрілів позицій Сил оборони України.

Від початку цієї доби тривають чотири бойових зіткнення в районах Вовчанська та Липців.

Ситуація на Харківському напрямку

Російські командири регулярно використовують тактику "м’ясних штурмів" на фронті в Україні, кидаючи у бій солдатів без урахування втрат.

У червні з’явилася інформація, що на кордоні з Харківською областю російські окупанти розмістили загороджувальні загони кадировців. Крім того, командири РФ погрожують своїм солдатам розстрілами за відмову брати участь у наступі на Харківському напрямку.

До того ж речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв, що на Харківський напрямок російські загарбники перекидають підрозділи з Луганської області.

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