На Харьковском направлении с начала суток продолжаются четыре боя, - ОТГ "Харьков"

В районе населенного пункта Глубокое российские войска проводят замену личного состава на боевых позициях и эвакуационные мероприятия. В Липцах враг пополнил боевые расчеты и провел логистическое обеспечение, но продолжаются случаи невыполнения приказов среди личного состава.

Вблизи Старицы фиксируется одиночное перемещение российских военных с целью внутренней ротации на боевых позициях. В Волчанске оккупанты перегруппировывают штурмовые группы, пополняют запасы боеприпасов и медикаментов. Центральную часть города обстреляли из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боевых столкновения, враг нанес один авиаудар, использовав две управляемые авиабомбы, и один ракетный удар. Оккупанты также совершили 57 атак дронами-камикадзе и 449 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжаются четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Липцов.