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На Харківському напрямку росіяни атакують піхотою і накопичують військову техніку, - ЗСУ

Харківська область, Вівторок 05 листопада 2024 22:11
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На Харківському напрямку росіяни атакують піхотою і накопичують військову техніку, - ЗСУ Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Харківському напрямку російські окупанти атакують переважно піхотою. Також ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження й паливно-мастильні матеріали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОТУ "Харків" Євгена Романова в ефірі телемарафону.

"Ворог зраз атакує переважно піхотою. Нам відомо, що ворог безперервно накопичує сили та засоби. Він завозить боєкомплект, техніку, їжу, тепле спорядження, паливно-мастильні матеріали. Він готується до зими", - розповів Романов.

Він зазначив, що Сили оборони знають про наміри ворога.

"Але зі зрозумілих причин ми не будемо говорити, які наші війська готують йому сюрпризи на цьому напрямку. Але зазначу, що танки - це дуже вразлива ціль", - додав речник.

Романов також зазначив, що зросла інтенсивність авіаатак з боку російських загарбників. За його словами, за вчора росіяни 10 разів атакували авіабомбами українські позиції. Перед цим застосовували некеровані авіаракети.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що у Вовчанську Харківської області тривають тяжкі бої з російськими окупантами. Місто фактично повністю зруйноване.

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